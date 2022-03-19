В результате двух ракетных ударов в Запорожской области погибли 9 человек

В результате двух ракетных ударов в Запорожской области погибли 9 человек

Среди погибших – один представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Во время обстрела 18 марта 2022 года пригорода областного центра Запорожья в результате двух ракетных ударов девять человек погибли и семнадцать ранены, еще пять травмированы.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

По его словам, среди погибших и раненых были представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"В настоящее время руководство Запорожской областной военной администрации продолжает уделять внимание эвакуации в безопасные регионы страны жителей оккупированных населенных пунктов Запорожского края и доставке гуманитарной помощи", — отметил Арефьев.

По его словам, в течение 18 марта 2022 года было эвакуировано 2277 человек (из них 624 ребенка), на 762 автомобилях.

Напомним, в Запорожье вводят длительный комендантский час.

На Запорожском направлении утром оккупанты ударили ракетами по военному полигону.

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