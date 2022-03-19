В результате минометного удара оккупантов по Макарову погибли 7 мирных жителей (фото)

В результате минометного удара оккупантов по Макарову погибли 7 мирных жителей (фото)

Разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.

18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины, в результате обстрелов погибли семь мирных жителей.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Департамент коммуникации Нацполиции Украины

"Семеро погибших и пять раненых в результате минометного удара по Макарову. Разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения", — говорится в сообщении.

Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Отмечается, что полицейские Бучанщины работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям.

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