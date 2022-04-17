В результате ночных обстрелов оккупантами Северодонецка загорелись четыре дома — Гайдай

Ночью под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка.

В ночь на 17 апреля, в результате обстрела оккупантами Северодонецка Луганской области загорелось четыре дома.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ночью под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка.

"Там уже и разрушать почти ничего – большую часть жилого фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов занялись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – вдали. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняется", — заявил он.

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Также по его информации, на фронте Луганщины и Донбасса за сутки отбито 10 атак врага – уничтожено 15 танков, три артиллерийских системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты.

Напомним, ВСУ уничтожили 39 единиц техники оккупантов в Донецкой и Луганской областях.

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