В результате обстрела Часового Яра российскими войсками погибли пять человек

Ранним утром 31 августа российские войска обстреляли город Часов Яр в Донецкой области, в результате чего погибли 5 человек.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

При обстреле города снаряды попали в частный дом и многоэтажку. В результате этой атаки погибли по меньшей мере пять человек. Известно, что все погибшие мужчины в возрасте от 24 до 38 лет.

По данным ОВА, россияне 30 августа убили двух человек в Курахово и Горняке и ранили еще девять. За сутки оккупанты 19 раз обстреляли Донбасс, с фронта эвакуировали 3468 человек, включая 365 детей.

Напомним, представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин заявлял, что российская армия стремится захватить Времен Яр в Донецкой области, поскольку это позволит им обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск.

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