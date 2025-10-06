ТСН в социальных сетях

Война
99
1 мин

В результате обстрела Харькова пострадали четыре человека

Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.

Игорь Бережанский
РФ обстреляла Харьков

РФ обстреляла Харьков / © Getty Images

В результате вражеского обстрела Харькова вечером, 5 октября, пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Три человека подверглись острой реакции на стресс вследствие вражеской атаки БпЛА на Харьков», — сообщил Синегубов.

Позже он добавил, что за помощью обращусь также 63-летний мужчина.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что накануне в Харькове раздалась серия взрывов. Городской голова Игорь Терехов подтвердил факт атаки, предварительно город обстрелян российскими ударными беспилотными летательными аппаратами.

Мы ранее информировали, что 5 октября Россия убила целую семью из четырех человек во время воздушной атаки во Львовскую область.

