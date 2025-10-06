- Дата публикации
В результате обстрела Харькова пострадали четыре человека
Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.
В результате вражеского обстрела Харькова вечером, 5 октября, пострадали четыре человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Три человека подверглись острой реакции на стресс вследствие вражеской атаки БпЛА на Харьков», — сообщил Синегубов.
Позже он добавил, что за помощью обращусь также 63-летний мужчина.
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что накануне в Харькове раздалась серия взрывов. Городской голова Игорь Терехов подтвердил факт атаки, предварительно город обстрелян российскими ударными беспилотными летательными аппаратами.
Мы ранее информировали, что 5 октября Россия убила целую семью из четырех человек во время воздушной атаки во Львовскую область.