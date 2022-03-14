В результате обстрела многоэтажки в Киеве погибли уже 2 человека, 11 пострадали

В результате обстрела многоэтажки в Киеве погибли уже 2 человека, 11 пострадали

Поисковые работы продолжаются.

По состоянию на 7:40 в результате попадания неизвестного объекта в многоэтажку в Оболонском районе Киева погибли по меньшей мере 2 человека.

Об этом 14 марта сообщили в ГСЧС.

Троих пострадавших госпитализировали, еще девяти оказали помощь на месте. Спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека. Поисковые работы продолжаются. Пожар ликвидирован.

"Судя по всему пьяные подонки просто развлекались стреляя по спальным районам Киева", — прокомментировал происшествие советник МВД Антон Геращенко.

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