Из-за обстрела на Киевщине задерживаются поезда: повреждена контактная сеть

Никто из пассажиров и работников "Укрзалізниці" не пострадал.

В результате обстрела в Киевской области, который начался в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка. Из-за этого будет задержан поезд 16 Рахов-Харьков и поезд 14 Солотвино-Киев.

Об этом 28 марта сообщили в "Укрзалізниці".

Все пассажиры и поездные бригады невредимы и на безопасном расстоянии от эпицентра событий. Информация о времени задержки и о возможном влиянии на другие рейсы будет обновляться.

Напомним, что "Укрзалізниця" запускает для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Теперь добраться, например, вокзала из Березняков можно всего за 21 минуту.

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