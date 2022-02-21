В результате обстрела поселка Зайцево двое украинских военных погибли, еще трое ранены

В результате обстрела поселка Зайцево двое украинских военных погибли, еще трое ранены

Еще один воин ранен в Водяном.

Боевики обстреляли поселок Зайцево в Донецкой области, в результате чего двое украинских военных погибли, еще трое ранены.

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Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое — ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация – ст. 258 УК (террористический акт). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — говорится в сообщении.

Штаб проведения ООС ранее сообщил, что сегодня боевики обстреляли поселок Новолуганское, что в Донецкой области, погиб мирный житель. По состоянию на 17:00 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи линии разграничения на Донбассе за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

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