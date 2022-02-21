Категория
Война на Востоке
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В результате обстрела поселка Зайцево двое украинских военных погибли, еще трое ранены

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В результате обстрела поселка Зайцево двое украинских военных погибли, еще трое ранены

Еще один воин ранен в Водяном.

Боевики обстреляли поселок Зайцево в Донецкой области, в результате чего двое украинских военных погибли, еще трое ранены.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое — ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация – ст. 258 УК (террористический акт). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — говорится в сообщении.

Штаб проведения ООС ранее сообщил, что сегодня боевики обстреляли поселок Новолуганское, что в Донецкой области, погиб мирный житель. По состоянию на 17:00 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи линии разграничения на Донбассе за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

Читайте также:

С начала суток на передовой были ранены четверо украинских солдат

С начала суток на передовой были ранены четверо украинских солдат
Следующая публикация