В результате обстрела РФ Никопольского района есть пострадавшие: период тишины для нас завершился

Местные власти призывают жителей прибрежных территорий провести эту ночь в хранилище.
К вечеру 22 октября российские военные обстреляли из реактивной артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Из-за атаки оккупантов четверо мирных людей получили ранения, одна из них — в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Никопольского РОА Евгений Евтушенко.
"К вечеру оккупанты произвели обстрел Красногригоревской ТГ. Именно с этим связано предупреждение об угрозе. В результате обстрела повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, линии электросети. Осколочные ранения получили две женщины и двое мужчин. Трое из них госпитализированы, одна из пострадавших в тяжелом состоянии.
Чиновник добавил, на других территориях района день прошел без чрезвычайных ситуаций.
"Сегодня снова прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен", — призвал Евтушенко.
Атака России по Украине 22 октября
Российские военные 22 октября снова осуществили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам Украины в ряде областей. В результате вражеских ударов без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях. Из-за обстрелов в Ровенской области вынуждены ввести веерные отключения.
В то же время системам ПВО в Киевской, Львовской иЧерновицкой областях удалось сбить вражеские ракеты.
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