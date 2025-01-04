В результате обстрела россиянами Сумщины увеличилось количество пострадавших: что известно

Сегодня, 4 января, армия России нанесла авиаудары двумя бомбами по жилой многоэтажке в поселке Свеса Шосткинского района. Число раненых возросло до пяти.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом, в котором полностью разрушен один подъезд.

"В результате атаки ранены двое двухлетних детей, еще трое местных жителей получили ранения", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на месте происшествия работают все необходимые специальные службы, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, в ночь на 4 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

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