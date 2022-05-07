В результате обстрелов оккупантами Харьковщины погибла 28-летняя женщина — ОВА

Вражеский снаряд попал в частный дом.

В субботу, 7 мая, российские оккупанты обстреляли село Коробочкино, Чугуевского района Харьковской области. Один из снарядов попал в жилой дом, погибла 28-летняя женщина.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Военная администрация в очередной раз предостерегает, что угроза очередных ударов оккупантов по Харьковщине остается высокой. Жителей призывают крайне серьезно воспринимать сигналы тревоги, сохранять бдительность и без необходимости не оставлять укрытий.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты трижды обстреляли Харьков из систем залпового огня и артиллерии.

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