Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В результате попадания ракеты в дом в Запорожье погибли два человека

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2408
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В результате попадания ракеты в дом в Запорожье погибли два человека

Два человека погибли из-за ракетных обстрелов жилого дома

Под завалами есть еще люди.

В Запорожье из-за ракетного обстрела жилого дома в ночь на 2 марта, по предварительным данным, погибли два человека.

Об этом сообщил секретарь Запорожской городской администрации Анатолий Куртев.

"Все соответствующие службы работают. Уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей", — отметил он.

Под завалами еще есть люди. Полную информацию о последствиях атаки захватчиков устанавливают.

Напомним, во время масштабной воздушной тревоги в ночь на 2 марта около 02:00 стало известно о "прилете" в жилой дом в Запорожье.

Число жертв растет: в Херсонской области россияне увеличили интенсивность обстрелов

Число жертв растет: в Херсонской области россияне увеличили интенсивность обстрелов

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2408
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация