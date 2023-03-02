В результате попадания ракеты в дом в Запорожье погибли два человека

Под завалами есть еще люди.

В Запорожье из-за ракетного обстрела жилого дома в ночь на 2 марта, по предварительным данным, погибли два человека.

Об этом сообщил секретарь Запорожской городской администрации Анатолий Куртев.

"Все соответствующие службы работают. Уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей", — отметил он.

Под завалами еще есть люди. Полную информацию о последствиях атаки захватчиков устанавливают.

Напомним, во время масштабной воздушной тревоги в ночь на 2 марта около 02:00 стало известно о "прилете" в жилой дом в Запорожье.

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