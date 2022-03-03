В результате попадания российской ракеты в иностранное судно в порту Николаева погиб один моряк: видео

В момент обстрела он находился на мостике.
В результате ракетного удара в порту Николаева "Ольвия" по судну Banglar Samriddhu под флагом Бангладеш, нанесенного российскими оккупантами в среду, 2 марта, погиб один член экипажа.
Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры Украины, опубликовав видео этого инцидента.
Одна ракета попала в надстройку, в результате чего на судне возник пожар. Возгорание ликвидировали два спасательных буксира.
По информации, предоставленной агентом судна ООО "Дельта Маритайм Эдженси", при атаке судна погиб один член экипажа – гражданин Бангладеш. В моменту поражения он находился на мостике.
Известно, что судно зашло в порт 23 февраля и находилось в ожидании погрузки, без возможности выхода из-за незаконных навигационных предупреждений об ограничении судоходства от ВМС РФ.
Напомним, что 25 февраля агрессор обстрелял 2 иностранных судна вблизи порта "Южный" — Namura Queen (флаг Панамы) и Millennium Spirit (флаг Молдовы).
Ранее, 24 февраля, в гражданский грузовой корабль "Яса Юпитер", принадлежащий турецкой компании Yasa Shipping (флаг Маршалловых островов), в Черном море возле Одессы попала российская ракета.
Читайте также: