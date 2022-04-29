Всегда приходила на помощь и излучала добро: в Киеве погибла журналистка Вера Гирич

Жестокая и циничная война России против Украины продолжает уносить жизни невинных украинцев, и мы получили еще одно трагическое известие. В результате попадания российской ракеты в один из жилых домов в Киеве погибла продюсер "Радио Свобода" и наша экс-коллега Вера Гирич.
Обстрел произошел вечером 28 апреля, а о страшной новости стало известно утром 29 апреля.
В своем последнем видео, опубликованном 5 марта, Вера показывала, как война сменила столицу…
С "1+1" Веру Гирич совмещает очень многое. В 2006-2007 годах она работала гостевым редактором, а с 2007 по 2016 год — информационным продюсером ТСН. Коллеги вспоминают Веру как чрезвычайно доброго, чуткого и тактичного человека, который всегда приходил на помощь и излучал добро. "Светлая", "Глубокая", "Талантливая" — именно так отзываются о ней в соцсетях…
Это неописуемая потеря для всей команды ТСН, мы будем навсегда помнить об этих невероятных годах вместе и будем вспоминать все счастливые моменты!
Светлая память и соболезнования родным. Враг непременно ответит за все!
Коллектив 1+1 media