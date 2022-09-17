В результате ракетного удара по Чугуеву погиб 11-летний ребенок

Армия Российской Федерации 17 сентября нанесла ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области.

В результате вражеской атаки пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Впрочем, медикам не удалось спасти ребенка.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, 11-летняя девочка, госпитализированная в Чугуеве, от полученных травм скончалась", — написал руководитель ОВА.

По его словам, еще одна женщина после ударов по Чугуеву получила ранения. Медики оценивают состояние пострадавшей как среднее.

Следует заметить, что, по предварительным данным, в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

Как сообщалось, кафиры страны-агрессорки России продолжают варить по Харьковщине. Около 2 часов российские войска ударили по Индустриальному району Харькова. Зафиксировали два ракетных попадания.

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