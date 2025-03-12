В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибла сотрудница Криворожского РВА

Утром 12 марта российские войска совершили двойную ракетную атаку на Кривой Рог, в результате вражеской атаки погибла сотрудница Криворожской районной военной администрации Ирина Васюк.

Об этом сообщил руководитель Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

"Стало известно, что погибшая от ракетного удара по Кривому Рогу — наша коллега, сотрудница Криворожской районной военной администрации Ирина Васюк. Светлая память… Чрезвычайно искренняя, добрая и всегда приветливая. Столько чуткости и веры в справедливость было в этом человеке. Ирина была отличным коллегой и ответственным работником. Невосполнимая утрата для близких и всего нашего коллектива. У Ирины остался муж и двое детей", — написал он.

Как сообщает местное издание "Свої", женщина погибла в троллейбусе по пути на работу. Она работала главным специалистом по работе с обращениями граждан в Криворожской районной администрации. Еще одна 41-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована, а водитель троллейбуса находится в шоковом состоянии.

Евгений Ситниченко также добавил, что количество пострадавших от ракетного удара увеличилось до 15 человек. Из них 9 находятся в больнице, пятеро – в тяжелом состоянии. Кроме того, вблизи места удара развернут городской штаб по приему заявлений от горожан о поврежденном имуществе и предоставлению строительных материалов. На месте также работают благотворительные фонды и организации.

Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в городе прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики. В ОВА сообщили о попадании.