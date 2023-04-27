В результате ракетной атаки Николаевской области есть погибший и раненые

Из-за "прилетов" в Николаевской области в ночь на четверг, 27 апреля, пострадали гражданские жители.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Жилой дом. Есть жертвы (гражданские), количество не понимаем", — заявил он.

На месте взрыва сейчас работают правоохранители и чрезвычайники.

По обновленным данным от главы Николаевской ОВА Виталия Кима, захватчики атаковали ракетами по меньшей мере два дома, один из которых многоэтажный.

upd.

Есть погибший и 15 раненых из-за ракетной россиян. По меньшей мере двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Ким.

Ранее мы сообщали, что в районе аэродрома возле Санкт-Петербурга раздался взрыв. Жители говорят, что взрывная волна была достаточно сильной.

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