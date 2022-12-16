В результате ракетной атаки в Киевской области поврежден объект инфраструктуры и 9 домов: есть пострадавшие

В результате массированной атаки на Киевщине поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он добавил, что, к сожалению, есть три пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. "Всем оказывается необходимая помощь. На местах работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления, чтобы оценить разрушение и как можно быстрее начать работу по восстановлению", — отметил он.

Кулеба сообщил, что в регионе действуют экстренные отключения электричества, поэтому больницы и критическая инфраструктура функционируют на генераторах.

"В некоторых общинах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, приоритет – восстановление воды и тепла", — сообщил он.

А также напомнил, что в Киевской области круглосуточно функционируют более 400 "Пунктов незламности". "У них есть электричество, тепло, Интернет, чай/кофе, аптечка. России нас не запугать. Становимся сильнее каждый день. Все будет Украина!", — подытожил он.

Напомним, что сегодня, 16 декабря, россияне выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 – сбили силы ПВО. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. В КМВА отметили, что Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

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