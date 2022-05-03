В результате ракетных ударов по Львову повреждены три электрические подстанции

В результате ракетных ударов по Львову повреждены три электрические подстанции

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову 3 мая были повреждены три электрические подстанции.

Сейчас во Львове работают над возобновлением электроснабжения в обесточенных районах.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Удар по электрическим подстанциям. Информация уточняется. Предварительно: повреждены три электрические подстанции", – сообщил глава области.

"Добрый вечер. Ракетный удар по городу Львову. Повреждены три электрические подстанции. Работаем над восстановлением электроснабжения", — добавил Козицкий в коротком видеообращении.

Напомним, вечером 3 мая во Львове раздался ряд взрывов и возникли перебои с электроснабжением. Местные власти сообщили о ракетных ударах.

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