В результате ракетных ударов по Николаеву погиб человек — он скончался в больнице

Пострадали шесть жителей, из них один ребенок.

В Николаеве в результате ракетных ударов погиб человек. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Пострадали шесть горожан, из них один ребенок.

Ранее ТСН.ua сообщал, что по Николаеву россияне сначала ударили одной ракетой, а через несколько минут повторили удар в то же место, как это было и в Одессе.

В результате обстрела повреждения получили жилые дома. Известно об уничтожении трех легковых авто, один из автомобилей загорелся. Спасатели горения оперативно ликвидировали.

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