В результате ракетных ударов по Николаеву погиб человек — он скончался в больнице

Пострадали шесть жителей, из них один ребенок.
В Николаеве в результате ракетных ударов погиб человек. Она скончалась в больнице от полученных травм.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Пострадали шесть горожан, из них один ребенок.
Ранее ТСН.ua сообщал, что по Николаеву россияне сначала ударили одной ракетой, а через несколько минут повторили удар в то же место, как это было и в Одессе.
В результате обстрела повреждения получили жилые дома. Известно об уничтожении трех легковых авто, один из автомобилей загорелся. Спасатели горения оперативно ликвидировали.
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