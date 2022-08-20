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В результате российской агрессии в Украине погибли 363 ребенка

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В результате российской агрессии в Украине погибли 363 ребенка

Фото: Facebook/Антон Геращенко

По состоянию на утро 20 августа более 1081 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По официальной информации ювенальных прокуроров 363 ребенка погибли и более 718 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 377, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

19 августа в результате артиллерийского обстрела врагом с. Шевченковское Запорожской области получила ранение 8-летняя девочка.

Стало известно, что 12 августа во время обстрела войсками РФ г. Краматорск Донецкой области была ранена 12-летняя девочка.

Также известно о гибели 9-летней девочки 27 мая в результате обстрела оккупантами жилых домов в с. Большое Артаково Николаевской области.

Напомним, РФ не дает вывезти 1100 детей с оккупированной территории Николаевской области.

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