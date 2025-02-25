В результате российской атаки на Житомирщину пострадали двое детей (фото)

Дети получили серьезную реакцию на стресс.
Враг продолжает уничтожать украинские города в деревнях. В результате вражеской атаки на Житомирскую область пострадала женщина и два ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС и Нацполиция Украины.
"Около 6:50 в Житомирском районе в результате воздушной вражеской атаки произошло возгорание частного жилого дома, в котором находились 56-летняя женщина и две девочки в возрасте 5 и 7 лет", — говорится в сообщении.
По информации спасателей, пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Предварительно у детей диагностирована острая реакция на стресс.
Также в результате вражеских обстрелов загорелось хозяйственное здание, а жилой дом получил значительные повреждения.
Напомним, Россия в ночь на 25 февраля атаковала Украину крылатыми ракетами.
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