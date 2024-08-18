В результате российской ракетной атаки на Киевщине погиб пес: эмоциональное фото показали в ГСЧС

В результате утренней российской атаки на Киевщине обломками ракет разрушены два дома, повреждены еще 16 зданий, а также погиб пес.

Фото разрушений опубликовала ГСЧС Украины в Телеграмм.

Гибель пушистого подтвердили ТСН.UA в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

/ ГСЧС Украины

"В Киевской области продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов. Спасатели оказывают помощь гражданам по уничтоженным и поврежденным жилым домам. На городе работают также специалисты пиротехнической службы и психологи", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил в Телеграмме, что сегодня утром, 18 августа, враг атаковал область ракетами.

По его словам, после падения обломков в одной из общин на территории трех садовых обществ зафиксировано разрушение двух домов и повреждения 16. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Кроме того, обломками повреждены четыре автомобиля, заборы и линии электропередачи. Также в одном из садовых обществ ликвидирован пожар травяного настила.

Также дважды за утро в Киеве раздавались взрывы. На рассвете армия РФ ударила баллистика, а около 07:00 — крылатыми ракетами.

При ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.

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