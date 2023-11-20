В результате сегодняшних обстрелов в Херсонской громаде погибли двое мужчин

Еще три человека в Херсонской городской территориальной громаде получили ранения.

В Херсонской городской территориальной общине из-за вражеского обстрела со стороны России пострадали пять человек, двое из них погибли.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram 20 ноября.

"Двое мужчин 56 и 42 лет погибли на месте вражеского обстрела. Еще три человека получили ранения. Это мужчины 34 и 67 лет и женщина 1967 г.р. Двое из травмированных госпитализированы, один — на амбулаторном лечении", — сообщил Мрочко.

Напомним, шестилетняя девочка, раненая в результате террористического удара россиян по Херсону утром 19 ноября, находится в реанимационном отделении больницы.

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