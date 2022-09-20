В результате террористических действий войск РФ пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов — Генштаб

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Враг обстреливает позиции войск ВСУ вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 20 сентября.

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За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков.

В поселке Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, успеха не имели.

Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Напомним, в поселке Казачья Лопань Харьковской области нашли две застенки. Помещения, в которых россияне издевались над украинцами, обнаружили в подвалах вокзала и магазина.

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