- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 624
- Время на прочтение
- 1 мин
В результате удара по Харькову погиб годовалый ребенок и еще два человека — Терехов
В Харькове вражеский удар дрона-камикадзе по жилому дому привел к гибели трех человек.
В Харькове в результате вражеской атаки погиб годовалый ребенок и еще два человека.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«К сожалению, найдено тело еще одного убитого враждебным „шахедом“ человека. В общей сложности погибших трое, среди них маленький ребенок», — сообщил Терехов.
Всего на данную минуту известно о 17 пострадавших, среди которых дети шестеро детей.
Сообщается, что вражеский БПЛА нанес удар по многоквартирному дому в Индустриальном районе Харькова.
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа в Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что вечером 17 августа российская армия атаковала Сумскую общину. В результате взрыва повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал.