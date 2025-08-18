Враг атаковал Харьков / © Getty Images

В Харькове в результате вражеской атаки погиб годовалый ребенок и еще два человека.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«К сожалению, найдено тело еще одного убитого враждебным „шахедом“ человека. В общей сложности погибших трое, среди них маленький ребенок», — сообщил Терехов.

Всего на данную минуту известно о 17 пострадавших, среди которых дети шестеро детей.

Сообщается, что вражеский БПЛА нанес удар по многоквартирному дому в Индустриальном районе Харькова.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа в Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что вечером 17 августа российская армия атаковала Сумскую общину. В результате взрыва повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал.