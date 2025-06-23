В результате удара РФ по лицею в Белгород-Днестровском есть погибшие — Кипер сообщил, кто именно

Завуч и завхоз лицея погибли / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Реклама

Два человека погибли в результате баллистического удара РФ по Белгороду-Днестровскому — это завуч и завхоз лицея.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона 23 июня.

По данным Кипера, в заведении во время атаки находились 18 человек. Пока известно о 12 раненых, среди которых двое 11-классников. Один из них — чемпион Украины по боксу, который учился в этом же лицее, отметил Олег Кипер.

Реклама

«Двое погибших — это работники заведения. Это завуч и заведующий хозяйством, которые готовили школу к следующему учебному году», — сообщил председатель ОВА.

Он добавил, что спасательные работы на месте попадания продолжаются.

Напомним, по данным руководителя областного департамента образования Александра Лончака, российская армия попала в лицей №1 в Белгород-Днестровском. Накануне в заведении состоялся выпускной у 11-классников.

Ранее стало известно, что в результате ударов местное учебное заведение полностью разрушено. Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о двух погибших.

Реклама

Читайте также