В результате уничтожения трех вражеских бомбардировщиков Су-34 есть погибшие среди россиян — СМИ

Источник отмечает, что вражеские бомбардировщики были сбиты над контролируемой россиянами территорией.

В результате сегодняшнего уничтожения трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 на южном направлении погибли и некоторые оккупанты.

Об этом сообщило NV со ссылкой на источник в украинской разведке. Собеседник не уточнил, идет ли речь в этом случае о пилотах.

Источник отмечает, что самолеты были сбиты над территорией, которую контролируют россияне.

"Подтверждение по ликвидированным оккупантам продолжается, точно есть погибшие", — резюмировал собеседник.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что уничтожение на юге трех вражеских бомбардировщиков Су-34 – блестящая операция, которую спланировал командующий Воздушными силами Николай Олещук. "Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу положительную статистику", – подчеркнул Игнат.

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