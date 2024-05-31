В результате войны в Украине будет изменен мировой строй – эксперт по долгосрочным стратегиям

Эксперт прогнозирует новые правила и институты.
В результате войны в Украине так или иначе будет изменен мировой строй, произойдут гигантские перемены.
Об этом эксперт по долгосрочным стратегиям, директор Института Фронтира, член Несторовской группы, лектор Украинского католического университета Евгений Глебовицкий сказал в интервью LIGA.net.
"Мы вступаем в новый мир. Мы вступаем в мир гигантских изменений. Будет изменен мировой порядок так или иначе вследствие этой войны. Будут новые правила, институты", — прогнозирует эксперт.
Он также отметил, что "мы в процессе начала гигантских климатических изменений и они нас коснутся крылом".
"Но они больше коснутся других стран, в отношении которых Украина будет выглядеть теперь очень привлекательно", – сказал Глебовицкий.
К слову, по оценкам аналитиков Института изучения войны, президент России Владимир Путин продолжает свои усилия по подготовке населения к продолжительной войне.
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