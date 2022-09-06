В результате войны в Украине считаются пропавшими без вести 236 детей

Более 7 тысяч детей захватчики принудительно вывезли из Украины.
С начала российского полномасштабного вторжения в Украине считаются пропавшими без вести 236 детей.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмана.
"Информация по данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 6 сентября 2022 года: пропавшие – 236, депортированные – 7343, найдены – 5391, возвращены – 55", - говорится в сообщении.
Напомним, более 1123 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
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