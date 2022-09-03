В результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали: фото

В Зеленодольске повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Великой Костромке повреждены дома.
В результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика... После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов". Предварительно, 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство — тяжелые...", — отметил он.
По словам Резниченко, в Зеленодольске повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП, а в Великой Костромке в результате обстрелов повреждены дома.
"Ураганами" целить по детям... Не хватает слов... Расплата придет...", — подчеркнул председатель ОВА.
Криворожская восточная окружная прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В прокуратуре отметили, что никаких военных объектов на этой территории нет.
Напомним, 31-летняя предательница и жена украинского военного "сливала" российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники ВСУ вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.
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