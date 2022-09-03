В результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали: фото

В Зеленодольске повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Великой Костромке повреждены дома.

В результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика... После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов". Предварительно, 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство — тяжелые...", — отметил он.

По словам Резниченко, в Зеленодольске повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП, а в Великой Костромке в результате обстрелов повреждены дома.

"Ураганами" целить по детям... Не хватает слов... Расплата придет...", — подчеркнул председатель ОВА.

Фото: Офис Генерального прокурора

Криворожская восточная окружная прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что никаких военных объектов на этой территории нет.

Напомним, 31-летняя предательница и жена украинского военного "сливала" российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники ВСУ вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

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