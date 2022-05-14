В результате вражеских обстрелов Николаевской области еще пять человек ранены

В результате вражеских обстрелов Николаевской области еще пять человек ранены

В Николаевской области из-за обстрелов оккупантов ранены еще 5 человек. Всех их доставили в медучреждения.

В Николаевской области в результате обстрелов российских войск за минувшие сутки получили ранения 5 человек.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, в целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 164 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для решения вопроса водообеспечения населения города Николаева было сделано два шага.

Какая ситуация сейчас в прифронтовом Николаеве

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