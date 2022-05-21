В результате вражеских обстрелов по Харьковщине восемь человек получили ранения — ОВА

В результате вражеских обстрелов по Харьковщине восемь человек получили ранения — ОВА

Российская армия не перестает обстреливать Харьковскую область. В течение 21 мая из-за обстрелов россиян восемь человек получили ранения.

В частности, пять жителей Харькова получили ранения в результате обстрела Салтовки.

Об этом рассказали в пресс-службе Харьковской областной военной администрации.

Российские кафиры также обстреливали территории Лозовского, Чугуевского районов и Шевченковскую общину Купянского района. В результате обстрелов ранения получили три человека — по одному в каждом из районов.

Как рассказал ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, российские войска уничтожили практически 90% домов в селе Ольховка Харьковской области. В настоящее время правоохранители фиксируют все преступления путинской армии.

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