Стражи порядка тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян.

В результате вражеского обстрела Чернигова погиб гражданин США.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

"Сегодня оккупанты в очередной раз совершили атаку с тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших – гражданин США", — проинформировали в управлении.

Стоит отметить, что российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ирпене Киевской области 51-летнего американского журналиста Брента Рено, удостоверявшего корреспондента The New York Times. В издании гибель медийщика подтвердили, но отметили, что у него не было аккредитации.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 22-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские кафиры убивают не менее 5 наших детей ежедневно. На 17 марта от рук россиян погибли уже 108 детей.

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