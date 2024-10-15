Обстрел Николаева: возросло количество раненых

При обстреле были также повреждены гражданские объекты.

В ночь на 15 октября российские кафиры нанесли ракетный удар по Николаеву, использовав ракеты типа С-300. В результате обстрела один человек погиб, еще 23 человека получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"По состоянию на данный момент количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения", — написал он.

Ранее сообщалось, что в ударе повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, проводятся мероприятия по ликвидации.

Напомним, ночью в Николаеве прогремели взрывы. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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