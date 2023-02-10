В результате вражеского ракетного удара пострадали 2 работника энергетического предприятия: фото

На месте обстрела работают следователи и эксперты, фиксирующие доказательства нового преступления государства-агрессора.

Ночью 10 февраля российские оккупанты осуществили ракетный обстрел одного из энергетических объектов Криворожского района Днепропетровщины. Два работника получили ранения.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

“В ночь на 10 февраля 2023 военнослужащие РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили ракетный обстрел одного из энергетических объектов Криворожского района Днепропетровщины. В результате вражеской атаки ранены два работника предприятия”, — говорится в сообщении.

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В каком состоянии пострадавшие, не сообщается.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте обстрела работают прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие доказательства нового преступления государства-агрессора.

Напомним, во время массированного обстрела Украины 10 февраля в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили 4 ракеты.

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