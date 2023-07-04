В РФ благословили на войну против Украины армянский батальон: "засветился" организатор титушек Майдана

Будет руководить военным формированием бывший зек, участник ЧВК "Вагнер", осужденный за вооруженное ограбление.

В Москве "благословили" на войну против Украины армянский батальон "АРБАТ".

Об этом передает ZN.ua.

30 июня на территории Армянского храмового комплекса Москвы состоялись богослужения и церемония "благословения" боевиков созданного армянского батальона "АРБАТ", отправляющихся на Донбасс убивать украинцев.

"Благословил" оккупантов армянского происхождения лично глава Русской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Эзрас (Нерсисян).

Армянский архиепископ Эзрас вместе с духовенством и оккупантами

Фото ZARTNIR

В издании предполагают, что основу вновь созданного формирования составят "арцахские" (карабахские) боевики, покинувшие территории после освобождения Карабаха Азербайджаном.

По информации ISW, в этом батальоне наряду с гражданами Армении находятся этнические армяне из оккупированной РФ Абхазии.

Кто будет управлять бандой

Руководит военным формированием боевик из Карабаха Айк Гаспарян.

Бывший зек-"вагнеровец" Айк Гаспарян

По информации из открытых источников, Гаспарян воевал против украинцев в составе ЧВК "Вагнер", и даже 31 декабря прошлого года получил из рук Путина "медаль за отвагу".

Айк Гаспарян получает награду из рук диктатора

Как оказалось, Гаспарян был приговорен в РФ к 7 годам колонии строгого режима за вооруженное ограбление.

Кто такой Армен Саркисян-Горловский

Также на мероприятии "засветился" известный криминальный авторитет из Горловки Донецкой области Армен Саркисян. Он был одним из организаторов групп "титушек" во время Революции Достоинства.

Армен Саркисян-Горловский рядом с армянским священником и Айком Гаспаряном / Фото: zn.ua

Тогда организованные им банды "титушек" нападали и убивали протестующих. По информации ZN.ua, именно боевики Саркисяна убили журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014 года в столице.

Армен Саркисян был близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с другим криминальным авторитетом Юрием Иванющенко (Юрой Енакиевским). С 2014 года он находится в международном розыске по запросу Украины. В 2018 году его даже задержали во Франции, но так и не экстрадировали в Киев.

С 24 февраля 2022 года Саркисян занимается мародерством и "отжимом" предприятий на оккупированной территории.

По данным украинской разведки, осенью 2022 года он даже стал "смотрящим" за тюрьмами на оккупированных территориях Украины.

Ему также поручили создать новую ЧВК из россиян армянского происхождения, которую должен спонсировать прокремлевский российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян. Последний также присутствовал на церемонии. Карапетян владеет связанной с "Газпромом" компанией "Ташир холдинг", в которую входят и "Электрические сети Армении".