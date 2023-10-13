В РФ блогеры собирают для оккупантов донаты на массовую закупку мешков для трупов

Недавно блогерша собирала средства на снаряды, теперь – на черные пакеты.

В России блогеры собирают донаты для кафиров, которые пытаются наступать на Авдеевском направлении. В частности, так называемые "волонтеры" ищут много мешков для трупов.

Об этом на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, донатить россиян на черные пакеты просит российская блоггерша, неонацистка, эксовременница проекта Дом-2 Наталья Хим. Недавно она собирала средства на снаряды для главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина.

“Теперь, после попытки наступления на Авдеевку, приоритеты резко изменились: армии РФ срочно и в огромном количестве нужны черные пакеты, на которые и просит походить Наталья. И ей действительно придется поработать: по данным Генштаба, только за последние сутки более тысячи российских военнослужащих оказались в списке ожидания дефицитных пакетов”, — подчеркнул Юрий Бутусов.

Напомним, что враг применяет против ВСУ запрещенное оружие на Авдеевском направлении и хочет взять город в котел.

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