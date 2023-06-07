В РФ депутат избежал наказания за жестокое убийство жены, вступив в ЧВК "Вагнер"

52-летний депутат убил свою 35-летнюю жену за то, что она отказалась заняться сексом, но вместо колонии поехал воевать против Украины.

В РФ депутат местного райсовета из Красноярского края Александр Хаконов был осужден за убийство жены к 9 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Но политик сумел збежал наказания, так как уехал воевать в Украину в составе ЧВК "Вагнер".

Об этом передает российское издание ngs24.ru.

В марте 2022 года 52-летний Хаконов убил свою 35-летнюю жену. Между супругами возникла ссора, в результате мужчина схватил нож и дважды вонзил его в грудь жены. Затем он вывез тело в лес.

Через несколько часов депутат сам заявил в полицию об исчезновении жены. Труп нашли через несколько дней. На месте убийства нашли улики, их показали подозреваемому, после чего Хаконов признался в убийстве. Он утверждал, что предложил жене вступить с ним в половой акт, но она якобы отказалась и "стала его унижать как мужчину".

По информации издания, Хаконов был завербован в ряды ЧВК "Вагнер" в СИЗО и избежал отправки в колонию. Под арестом он находился с 4 апреля прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Украине погиб российский депутат-коммунист, воевавший в составе ЧВК "Вагнер".

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