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В РФ дроны атаковали нефтебазу, ситуация на фронте: главные новости ночи 8 января 2025 года

В РФ дроны атаковали нефтебазу, ситуация на фронте: главные новости ночи 8 января 2025 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Захватчики продвинулись в районе ряда населенных пунктов — DeepState Читать далее –>
  • Президент Азербайджана назвал Армению "фашистской страной" и пригрозил уничтожением Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Российский город Энгельс атаковали БпЛА: сообщается о пожаре на нефтебазе Читать далее –>
  • Трамп пообещал "ад" на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит заложников Читать далее –>

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