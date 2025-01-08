В РФ дроны атаковали нефтебазу, ситуация на фронте: главные новости ночи 8 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Захватчики продвинулись в районе ряда населенных пунктов — DeepState Читать далее –>
- Президент Азербайджана назвал Армению "фашистской страной" и пригрозил уничтожением Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Российский город Энгельс атаковали БпЛА: сообщается о пожаре на нефтебазе Читать далее –>
- Трамп пообещал "ад" на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит заложников Читать далее –>
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