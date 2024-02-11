В РФ есть только шесть таких: ВСУ впервые повредили уникальную технику оккупантов — фото

Военные Вооруженных сил Украины впервые повредили уникальную технику оккупантов – новейший российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения ПВО 50Р6А С-350 "Витязь".

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Как отметил эксперт, новейший комплекс ПВО россиян был поврежден в результате наезда на противотанковую мину ТМ-62.

"Данный комплекс среднего радиуса действия российский ВПК рожал с 2007 по 2020-й, имея наработки ещё со времён СССР, когда задумались над заменой ЗРК-Бук. А когда родили, за два года смогли произвести всего 6 пусковых установок. То есть, на сегодняшний день это по-прежнему, очень редкая машина. Её появление в зоне БД (боевых действий) в Украине не говорит не о том, что их испытывают в реальных БД, это не танк, для таких испытаний достаточно поставить в Белгородской области. А говорит о том, что в целом, линейки среднего радиуса действия оккупантов в зоне БД начинает критически не хватать", – объясняет Коваленко.

ПВО 50Р6А С-350 "Витязь" / Фото: Александр Коваленко

Напомним, в Сети показали снимок из Феодосийского порта после уничтожения "Новочеркасска.

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