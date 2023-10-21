В РФ готовят пропагандистское шоу с участием студентов: что собираются сделать оккупанты

Россияне готовят молодежное мероприятие на оккупированных землях Украины, где планируют промывать мозги украинской молодежи своей пропагандой.

Враг требует от высших учебных заведений на временно оккупированных территориях предоставить "волонтеров" для пропаганды.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Так, россияне планируют провести "международный молодежный форум", в котором должны принять участие "волонтеры" с временно оккупированных территорий. Мероприятие направлено на усиление пропаганды и имитацию поддержки международного сообщества варварской политики режима Путина накануне "выборов" в РФ.

Предварительно туда свезут студентов из Северной Кореи, Китая, Беларуси и других лояльных к путинскому режиму стран. Однако наибольшее количество участников будет именно из РФ и оккупированных украинских территорий.

Центр набора "волонтеров" уже открыли в Мелитополе, но, по информации от подполья, желающих немного. Из-за этого оккупационная администрация потребовала от местных вузов предоставить списки "волонтеров" и принудительно отправить на мероприятие студентов.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что российские солдаты заселяются в квартиры украинцев. В этом врагу помогают, в частности, местные коммунальщики.

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