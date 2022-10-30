В РФ готовят транзит власти: эксперт назвал фамилии претендентов на "трон"

По словам эксперта, несмотря на информацию СМИ, ни Кадыров, ни Пригожин не рассматривались преемниками Путина.

Российский диктатор Владимир Путин игнорирует реакцию Запада на свои действия из-за состояния здоровья. В силу специфически действия медицинских препаратов, которые он принимает, диктатор не всегда адекватно оценивает ситуацию и принимает те или иные решения.

Об этом заявил российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей, сообщает "Апостроф".

Мятежа нет

По его словам, российский истеблишмент действительно хочет, чтобы Путин отошел от власти, но никакого раскола внутри кремлевских элит нет.

"Замена эта без сомнения произойдет, но не в ближайшее время. Да, есть конфликты, напряжения. Но никакого раскола или заговора нет. Это не значит, что он не может возникнуть. Может, но не сейчас", – говорит эксперт.

Кандидатуры

По информации аналитика, ни сканадальный лидер Чечни Рамзан Кадыров, ни основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин никогда не рассматривались в качестве преемников Путина. Премьер-министр России Михаил Мишустин действительно рассматривался, но недолго – в начале 2021 года.

"Сейчас претендент номер один – Дмитрий Патрушев (министр сельского хозяйства РФ. – Ред.), сын Николая Патрушева. Претендентами, но не столь сильными, как Патрушев, можно рассматривать Мишустина и Собянина. Может, кто еще хочет, но эти люди будут сейчас об этом молчать для сохранения жизни и свободы", – заявил Соловей.

Группа Патрушева

Эксперт подтвердил, что Патрушев – это представитель силового блока.

"В России силовой блок – это не чекисты плюс военные, это сами чекисты. У них напряженные отношения с теми же военными. Но на группу Патрушева ориентируются несколько российских силовиков. Там есть несколько фракций, то есть это не единственная корпорация, большинство силовиков и часть гражданских элит. Для остальной части гражданских элит группа Патрушева выглядит неприемлемой", – говорит Соловей.

По его словам, чтобы получить поддержку Запада, группа Патрушева готова идти на уступки в отношении Украины.

"Интересно то, что в консультациях, которые летом проходили между Россией и США, также называлась фамилия Патрушева. Речь была о том, что Россия готова к гибкой позиции по Украине. Я бы даже сказал — достаточно гибкой, и очень отличающейся от звучащих сегодня заявлений. Но вряд ли американцы в это поверили. Но чтобы легитимизировать переход Патрушева, нужна если не международная поддержка, то хотя бы отсутствие международного давления. Думаю, группа чекистов готова пойти на многое", – предположил эксперт.

Транзит власти

Валерий Соловей рассказал, что в России уже проводят некоторые действия по транзиту власти. В частности, предполагалось, что коллективным руководством станет Государственный совет, и он укомплектован.

"Не знаю, кто туда входит. Мне сказали, что это очень небольшой орган. Он заработает, когда Путин даст согласие. Путин летом сказал, что в октябре-ноябре этот процесс запустит. Сейчас, судя по всему, он хотел бы его отсрочить. Но он не может оттягивать очень долго. Он это понимает. А если применит ядерное оружие, то это может стимулировать определенные действия со стороны некоторых групп среди элиты", – подытожил Соловей.

Путин теряет власть?

Раньше в СМИ распространилась информация, что среди "башен Кремля" началась борьба за власть. В частности, между военными во главе с Шойгу и коалицией Пригожин-Кадыров. Предвестником этого мог быть публичный "наезд" главы Чечни Кадырова и владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ.

Так, Кадыров неоднократно критиковал генерала Лапина, командующего оккупантами на Донбассе и являющегося креатурой Шойгу. В частности, дон-дон обвинил Лапина в прорыве украинских войск в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торска и Ямполевка Донецкой области.

Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.

ТСН.ua собрал подробности конфликта в российской верхушке и объяснил, почему Путину может быть выгодна "грызня" между Пригожином и Кадыровым с одной стороны и Шойгу с военными с другой.