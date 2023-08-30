В РФ из Ирана могут завозить новые дроны или запасные части – Гуменюк

В России активизировались грузовые перевозки по направлению Тегеран-Москва. Такие действия могут свидетельствовать о поставке новых беспилотников или запасных частей в них.

Об этом "Общественному" рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны "Пивдня" Наталья Гуменюк.

По ее словам, при изготовлении дронов страна-агрессорка может опираться на поддержку определенных стран. В частности, Ирану. Таким образом, в Россию могут поставлять либо дополнительные БпЛА, либо запчасти к ним.

"Поскольку в России налаживают самостоятельное производство и мы уже фиксировали факт, что они маркируют дроны, изготовленные собственноручно или на своей территории, специфическими буквами кириллицы – это значит, что высокоточные технологии для России сейчас не доступны, но они могут опираться на такую поддержку, которую предоставляют стране-террористке еще некоторые страны в мире", – сообщила Гуменюк.

Напомним, в ГУР рассказали, сколько "Шахедов" планирует выработать Россия для атак по Украине. Так, во втором полугодии РФ запланировала изготовить 1300 единиц "Герань-2", то есть "шахедов".

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