В РФ мать отправила убивать украинцев троих сыновей: двое погибли, теперь она просит Путина вернуть третьего

Женщина не осуждает агрессию РФ против Украины, а только возмущается, что забрали на войну только ее сыновей.

В России жительница Липецкой области Ольга Дзюбенко отправила на войну убивать украинцев троих своих сыновей. Двое из них погибли. Теперь мать окупантов слезно просит Путина вернуть домой хотя бы третьего сына-оккупанта, который пока остался жив.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

По словам пропагандистов, первый сын женщины был боевиком ЧВК "Вагнер" и погиб в Бахмуте. Второй оккупант спустя несколько месяцев погиб на Харьковщине.

"Мой третий сын Дзюбенко Дмитрий Вячеславович должен отправиться обратно в зону проведения "СВО" после отпуска, которую ему отвели, чтобы привезти и похоронить брата. Я умоляю! Я умоляю демобилизовать и вернуть моего третьего сына семьи. Никто мне сынов не вернет, оставьте хотя бы этого в живых", – причитает мать оккупантов, наивно надеясь, что ее обращение может услышать диктатор Путин.

Мать оккупанта жалуется, что ее сын на войне поседел, хотя ему всего 28 лет.

В то же время, женщина не осуждает агрессию РФ против Украины, а лишь возмущается, что забрали на войну только ее сыновей.

"Я подумала, как может быть мобилизация, ну воюют там украинцы и пусть воюют, а потом бах — и 26 сентября приносят две повестки. И сразу двоих забрали. Я думала, в деревне многих заберут. А забрали только ребят из многодетных семей. Наших троих и еще одного парня Юру из многодетной семьи. Больше никого не забирали. Вся деревня сидит", – жалуется мать оккупантов, почему больше никто не хочет идти погибать за Путина.