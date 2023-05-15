В РФ "мобикам" угрожают тюрьмой за переход в "Вагнер": Пригожин в ярости

В России мобилизованных угрожают посадить на 15 лет тюрьмы за переход в ЧВК "Вагнер".

С такой инициативой выступил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, передают российские пропагандистские СМИ.

"ЧВК — это незаконное вооруженное формирование, непонятно, где зарегистрировано и что оно выполняет. Если они [военные] попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. Они не могут уйти из армии на фронте. Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет [тюрьмы]", – заявил Соболев.

Он добавил, что "российское государство должно обладать абсолютной монополией на создание, развитие и формирование вооруженных сил и никаких частных военных компаний быть не может".

Реакция Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин истерически отреагировал на заявление депутата Госдумы.

"По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать. А те, кто идут в ЧВК "Вагнер", тех надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо проверить, как говорится, анализ у него взять на дизентерию антироссийскую. Что хочется сказать человеку, который позорит слово "генерал", Соболеву: "Собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен, болтун безмозглый", – заявил Пригожин.

Отметим, что Соболев регулярно критикует Пригожина. В декабре 2022 года он призывал "поставить на место" ЧВК "Вагнер" из-за конфликта с Шойгу и Минобороны РФ.

Напомним, в Washington Post опубликовали информацию о том, что Евгений Пригожин якобы прдлагал украинской стороне передать информацию о позициях россиян. За это он просил отвести подразделения ВСУ из Бахмута.

Сам владелец ЧВК открестился от этой информации. Пригожин назвал эти попыткой "хайпануть", или кампанией, которую против него проводят "товарищи из Рублевки".

В ГУР информацию в СМИ о "предложении" Пригожина сдать Украине позиции россиян назвали "вбрасываниями".