В РФ мобилизовали больного мужчину, он сбежал, его осудили и теперь хотят отправить в Украину

Мужчину приговорили к 5 годам, а теперь хотят отправить на войну против Украины.

Жителя Комсомольска-на-Амуре в РФ в октябре прошлого года мобилизовали, несмотря на то, что у него был гепатит C, болезнь сердца и другие заболевания, он сбежал из части, оккупанта приговорили к 5 годам условно, но теперь его снова вызвали на военную службу, чтобы отправить в Украину.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Как рассказал 44-летний Максим Шелест, он самовольно покинул воинскую часть после мобилизации в октябре 2022 года. Против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 337.

В начале марта 2023 года гарнизонный военный суд приговорил Шелеста к пяти годам и трем месяцам лишения свободы условно. Однако уже 22 марта мужчине вручили предписание о явке для прохождения военной службы.

"Говорят, что это (условный срок — ред.) не является основанием для увольнения…. Сказали: если не хочешь — можешь не приезжать, мы тебя подаем опять в розыск, заводят уголовное дело и к этому делу приклеивают еще одно дело, и сажают меня", – рассказал россиянин.

Мужчина также пожаловался, что не получал никаких выплат, пока шел суд, и у него нет денег на содержание семьи, в частности детей.

Напомним, оккупант неудачно бросил гранату, она упала и разорвалась возле него (видео).

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