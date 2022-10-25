В РФ мобилизовали всех инженеров одного из предприятий: заменить их неким

В России продолжается "частичная" мобилизация, но на войну с Украиной продолжают забирать всех подряд. Да, на одном из российских предприятий мобилизовали всех работников.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на собственные источники.

Так, на одном из предприятий России всем 28 работающим там раздали повестки. Отмечается, что на войну заберут высококвалифицированных специалистов инженеров-механиков спецоборудования. Заменить новоиспеченных "мобиков" просто не кем.

Мобилизация в России: неожиданные проблемы

В России с начала так называемой "частичной" мобилизации в оккупационную армию призвали по меньшей мере 200 тыс. человек.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в российской армии массово не хватает офицеров и сержантов инструкторско-преподавательского состава, которые должны обучать новомобилизованных. Большинство из них погибли на войне в Украине.

Новомобилизованных россиян также уже возвращают домой в гробах. Родственники погибших начали получать похороны. К примеру, один из мобилизованных из Челябинска успел пробыть на фронте 5 дней, где его ликвидировали.

Другие мобилизованные гибнут, не доехав до фронта. Так, в Новосибирске умер уже третий мобилизованный. Ему стало плохо после употребления алкоголя.