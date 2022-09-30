В РФ мобилизованным советуют использовать женские гигиенические средства при ранении – британская разведка

Новые российские мобилизованные подготовку на фронт проходят на очень низком уровне. Кроме того, возникла проблема с медикаментами для оказания первой помощи.

В России ухудшается медицинское обеспечение военных, отправляемых на войну против Украины — мобилизованным рекомендуют покупать предметы женской гигиены как средства первой помощи.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с рекомендацией, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением. Медицинская подготовка и знание первой помощи, вероятно, низкие", — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что некоторые российские военные получили современные боевые турникеты западного образца, но разместили их на своем оборудовании с помощью кабельных стяжек, а не с помощью прилагаемых к ним липучек. В британской разведке предполагают, что такое оборудование дефицитно и может быть украдено.

Отсутствие военных инструкторов и поспешность мобилизации позволяют предположить, что многие военнослужащие отправятся на передовую с минимальной подготовкой. А это, вероятно, приведет к высокому уровню отсева кадров, отметили аналитики.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что оглашение "частичной" мобилизации в России, усиление уголовной ответственности и незаконное проведение "референдумов" на оккупированных территориях свидетельствуют о намерениях РФ обострить конфликт.

Россияне, которые пополнят вооруженные силы РФ во время мобилизации, поедут в составе военных подразделений в оккупированные области Украины, об аннексии которых Кремль планирует официально заявить 30 сентября.

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