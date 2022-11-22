В РФ могут мобилизовать 2 млн человек и ввести военное положение: Жданов оценил опасность

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в России могут мобилизовать до 2 миллионов человек и ввести военное положение. Для ВСУ это проблема, но не критическая.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Россия на сегодняшний день не собрала даже 300 тысяч мобилизованных. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки и западной. Известно, что россияне мобилизовали 240 тысяч человек. Из этих человек около 100 тысяч они смогли бросить на фронт. После этого увеличилось количество ликвидированных. Да, нашим военным из-за этого тоже труднее, потому что с ними нужно воевать, но в дальнейшем у Кремля есть планы провести вторую волну мобилизации в декабре, у них продолжается призыв на срочную службу, я не думаю, что они мобилизуют 1 млн 200 тыс. человек. Россияне уже каски и бронежилеты покупают в Иране", — заметил Жданов.

В то же время, военный эксперт сказал, что есть информация о том, что в РФ планируют мобилизовать на войну до 2 млн человек.

"По некоторым данным, в Кремле хотят мобилизовать 2 млн человек и ввести военное состояние. И пусть попробуют. Но здесь есть проблема, не разбежатся ли они, можно ли их обеспечить. Для нас это тоже проблема, но не столь критическая", — пояснил военный эксперт.

Мобилизация в России

С самого начала полномасштабной войны против Украины в России говорили, что никакой мобилизации не будет. Однако в Кремле, как всегда, соврали. В конце сентября российский диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации. На войну планировалось призвать 300 тысяч человек.

Политик, лидер международного движения "Говорите Громче!" Андрей Сидельников считает, что мобилизация в России будет продолжаться, потому что глава Кремля Владимир Путин пытается выиграть время для попыток выйти на переговоры.

По оценкам военных экспертов, в ходе мобилизации РФ может собрать максимум еще 150 тыс. бойцов.

Читайте также: